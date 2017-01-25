Fenerbahçe'den 'Mehmet Ekici' açıklaması

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili açıklamada yaptı. Ekici'nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili açıklamada yaptı. Ekici'nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.