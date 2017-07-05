Fenerbahçe'den Kjaer açıklaması

Fenerbahçe, Kjaer'in Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Fenerbahçe, Kjaer'in Milan'a transfer olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ulusal basında Simon Kjaer için 12 milyon Euro'ya AC Milan takımı ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığı belirtilerek, "Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."
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