11.01.2017 17:13 Fenerbahçe'den Kaan Ayhan açıklaması

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı. Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel basında yer alan, Kaan Ayhan'ın kulübümüze transfer olacağına dair haberler yalandır. Bahse konu oyuncuyla ilgili herhangi bir transfer planlamamız bulunmamaktadır. Söz konusu haberler, menajer kaynaklı yalan haberlerdir. Bu tür haberlere kamuoyu tarafından itibar edilmemesini rica ederiz" denildi.



