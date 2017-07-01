Fenerbahçe'den ilk antrenman

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçe, kamptaki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli takımın çalışmasına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Düzce Topuk Yaylası'na gelen Fenerbahçe, kamptaki ilk antrenmanını yaptı. Sarı-lacivertli takımın çalışmasına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Topuk Yaylası'nda ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı. Sarı-lacivertli taraftarların da takip ettiği idmanda futbolculara ve Aykut Kocaman'a büyük ilgi vardı. Düzce Fenerbahçeliler Derneği, takımın antrenman yaptığı sahanın tellerine "Aykut Kocaman yuvana hoşgeldin" ve "Fenerbahçemiz'e başarılar dileriz" pankartları açıldı. Antrenmanın ilk bölümü kondisyon ağırlıklı geçerken, son bölümde ise topla çalışma yapıldı. Takımı ikiye bölen Aykut Kocaman, minyatür kalede maç yaptırdı. İdman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



TESİSLERE HAYRAN KALDILAR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki tesislerine adeta hayran kaldı. Fransız futbolcu, gittiği hiçbir tesisin bu kadar güzel olmadığını belirtirken, Mehmet Ekici de, "Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmemiştim" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'yle birlikte kamp yapan Birleşik Arap Emirlikleri Takımı Al-Nasr, sarı-lacivertli ekiple aynı anda antrenmana çıktı. Al-Nasr, tesisin yeni açılan sahasında çalıştı. Hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın sabah saat 10.00'da basına açık olarak çalışacak.

(Ali Yıldız - Bozhan Memiş / İHA)