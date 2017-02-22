Fenerbahçe'den 'Igor Tudor' açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, 'Igor Tudor ile gelecek yıl için prensip anlaşmasına varıldığı, ancak sarı kırmızılıların elini çabuk tutup kendisiyle anlaştığı' şeklinde basında yer alan haberi yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, 'Igor Tudor ile gelecek yıl için prensip anlaşmasına varıldığı, ancak sarı kırmızılıların elini çabuk tutup kendisiyle anlaştığı' şeklinde basında yer alan haberi yalanladı.

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, haberde ismi geçen teknik direktör ile herhangi bir görüşme yapmamıştır. Dolayısıyla prensipte bir anlaşma söz konusu olmamıştır. Gerçeği yansıtmayan ve masa başında üretilen bu tür manipülatif, okuyucularını aldatan yalan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz" denildi.

