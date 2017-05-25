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Fenerbahçe'den Eczacıbaşı VitrA'ya
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Fenerbahçe'den Eczacıbaşı VitrA'ya

Eczacıbaşı VitrA, sezonu Fenerbahçe'de şampiyon olarak tamamlayan pasör Ezgi Dilik'i renklerine bağladı.

Eczacıbaşı VitrA, sezonu Fenerbahçe'de şampiyon olarak tamamlayan pasör Ezgi Dilik'i renklerine bağladı.
Eczacıbaşı altyapısında yetişmiş olan 1995 doğumlu milli oyuncu ile sözleşme imzalayan turuncu-beyazlılar, yeni sezon için kritik bir transfer gerçekleştirdi. Ezgi Dilik, imza sonrası yaptığı açıklamada, arka arkaya 2 kez Dünya Şampiyonu olan dünyanın ilk ve tek kulübünde forma giyecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eczacıbaşı VitrA'da hedefin tüm kupalarda daima zirve olduğunu biliyorum. Bu hedeflere ulaşmak için takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelenin en iyisi yapacağım ve bana olan güveni boşa çıkarmayacağım" dedi.
Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada da, "Yeni sezon için daha genç ve mücadele gücü daha yüksek bir kadro oluşturuyoruz. Ezgi gibi Türk voleybolunun en önemli pasörlerinden birinin de bu kadroda yer almasından mutluluk duyuyoruz" denildi.

EZGİ DİLİK KİMDİR?
1995 Ankara doğumlu Ezgi Dilik, Eczacıbaşı altyapısında yetişti. Sırasıyla Vakıfbank (2007-2008), Fenerbahçe (2009-2012), Sarıyer Belediyespor (2012-2014/kiralık) ve Fenerbahçe (2014-2017) kulüplerinde oynadı.
Dilik, Milli Takımlarla, 2014 Avrupa Voleybol Ligi Şampiyonluğu, 2015 U23 Dünya Şampiyonası ikinciliği ve 2015 Avrupa Voleybol Ligi ikinciliği elde etti. Son kulübü Fenerbahçe ile de Türkiye Ligi şampiyonluğu (2014-2015, 2016-2017) ve Türkiye Kupası şampiyonluğu (2014-2015, 2016-2017) yaşadı.
1.78 boyundaki genç oyuncu, 40 kez milli formayı giydi.

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