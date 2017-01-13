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Fenerbahçe'den dev transfer
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Fenerbahçe'den dev transfer

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı basketbolcu Anthony Bennett'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı basketbolcu Anthony Bennett'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli takım 2013 yılının bir numaralı draftı seçilen Kanadalı basketbolcu Anthony Bennett ile anlaştığını resmen duyurdu. Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu önemli bir isimle takviye ediyor. Ekibimiz, NBA'de 2013 yılının bir numaralı draft seçimi olan Kanadalı oyuncu Anthony Bennett ile 2016-2017 ve opsiyonlu olarak 2017-2018 sezonu için anlaşmaya vardı" denildi.

GHERARDİNİ: "AVRUPA BASKETBOLU İÇİN ÜST DÜZEY BİR İSİM OLACAKTIR"
Anthony Bennett transferiyle ilgili görüşlerini belirten Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini, "NBA draftının 1 numaralı isminin kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi çok sık görülen bir durum değil. Bennett çok önemli bir potansiyel ve sadece 23 yaşında olduğu unutulmamalı. Şu anda Avrupa basketbolunun, onun için çok çalışmak ve farklı bir seviyeye çıkmak için ideal ortam olduğunu düşünüyorum. Bennett ile Kanada basketbolu vasıtasıyla birçok farklı ortamda, parkede ve parke dışında vakit geçirme şansı buldum. Çok düzgün karakterli ve her zaman başarıyı isteyen bir oyuncuyu kadroya kattığımızı söyleyebilirim. Bennett'ın NBA kariyeri şu ana kadar iyi gitmemiş olabilir ancak buraya büyük bir istek ve heyecanla geliyor. Obradovic gibi çok iyi bir koç ve öğretmenle çalışacak olması da onun adına avantaj olacak. Rekabet seviyesinin oldukça yüksek olduğu Euroleague'de başarılı olabilmek için böyle önemli bir hamleyi yapmamızı sağlayan Başkanımız ve Yönetimimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Bennett, Fenerbahçe forması altında çok çalışacak ve tekrardan kendi güvenini kazanarak, Avrupa basketbolu için üst düzey bir isim olacaktır" ifadelerini kullandı.

ANTHONY BENNETT KİMDİR?
14 Mart 1993 tarihinde Toronto'da dünyaya gelen Anthony Bennett, lise yıllarında Harold M. Brathwaite ve Findlay Prep formaları giydi. 2012-2013'te University of Nevada ile Kolej Ligi'nde boy gösteren Bennett, bu takım ile 35 maça çıktı ve 16.1 sayı, 8.1 ribaund istatistikleri tutturdu.
Üniversite birinci yılının hemen ardından 2013 yılında NBA Draft'ında Cleveland Cavaliers tarafından 1. tur 1. sıradan seçilen Bennett, NBA kariyerine de 2013-2014 sezonunda bu takım ile başladı. Clevaland ile 52 maça çıkan Bennett, ortalama 12.8 dakika süre aldı ve 4.2 sayı, 3.0 ribaund ortalamaları tutturdu.
2014-2015 sezonunu Minnesota'da geçiren Bennett, burada da 57 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 15.7 dakikada, 5.2 sayı, 3.8 ribaund istatistikleri yakaladı.
2015-2016 sezonunda Toronto Raptors ile geçiren Bennett, bu sezona da Brooklyn Nets formasıyla başlamıştı.
Bennett, aynı zamanda Kanada Milli Takımı formasını da giyiyor. 2015 Pan American Oyunları'nda ülkesini temsil eden Bennett, bu turnuvada 5 maçta forma giydi ve 15.6 sayı, 9.4 ribaund, 1.2 asist ortalamaları tutturdu. Bennett, 2016 Olimpiyat Elemeler'inde de ülkesini temsil etti. Bennett, Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Kanada formasıyla 6.8 sayı, 5.0 ribaund ve 0.5 asist istatistikleri yakaladı.
2013 NBA Draft'ında bir numara seçimi olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Bennett, NBA kariyerinin ardından, ilk Avrupa tecrübesini Fenerbahçe ile yaşayacak. Henüz 23 yaşında olan yetenekli basketbolcu, öncelikli olarak dört numaralı pozisyonda forma giyebiliyor. Oldukça güçlü bir fiziğe sahip olan Bennett, hem çember altında hem de şut tehdidi ile birlikte dışarıdan da etkili olabiliyor.
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