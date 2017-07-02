Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Fenerbahçe'den Daniel Alves açıklaması
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Fenerbahçe'den Daniel Alves açıklaması

Bugün bazı gazetelerde yer alan ve Fenerbahçe'nin Daniel Alves ile ilgilendiği yönündeki haberlere sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.

Bugün bazı gazetelerde yer alan ve Fenerbahçe'nin Daniel Alves ile ilgilendiği yönündeki haberlere sarı-lacivertli kulüpten yalanlama geldi.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı
Katliam gibi kaza: 13 ölü
G20 Zirvesi'nde 20 bin polis görev yapacak
Tam 26 saattir yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı'nı kabul etti
Dünyada örneği yok
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Pepe Beşiktaş'a geliyor
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan bugün Şoygu'yu ağırlayacak
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Van Özalp AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı şehit edildi
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
İzmir'de yangın söndürme helikopteri baraja düştü
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Kılıçdaroğlu'ndan hayatını kaybeden AK Partililer için başsağlığı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı
İtfaiyecilerin rekor sıcakla imtihanı
Katliam gibi kaza: 13 ölü
Katliam gibi kaza: 13 ölü
G20 Zirvesi'nde 20 bin polis görev yapacak
G20 Zirvesi'nde 20 bin polis görev yapacak
Tam 26 saattir yanıyor
Tam 26 saattir yanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Savunma Bakanı'nı kabul etti
Dünyada örneği yok
Dünyada örneği yok
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu
9 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini vurdu
FETÖ'cü yarbay 'Sizin yüzünüzden darbe erken başladı' demiş
FETÖ'cü yarbay 'Sizin yüzünüzden darbe erken başladı' demiş
Aatif'ın doğum günü kutlandı
Aatif'ın doğum günü kutlandı
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Katar: Türk askeri üssünün kapatılması söz konusu değil
Can Bartu Tesisleri de hibrit çim sistemine geçiyor
Can Bartu Tesisleri de hibrit çim sistemine geçiyor
Karayolları aracı markete girdi
Karayolları aracı markete girdi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English