Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, 'Bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz' açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, "Bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Turkish Airlines Euroleague Final Four'da, finale kalarak rakibi Olympiacos'u 80-64'lük skorla mağlup eden Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluğa ulaşarak camiamızı ve ülkemizi gururlandırmıştır. Tüm ülkemizi ve camiamızı sevince boğan, takımımızı Avrupa'nın en iyisi yapan bu neticenin hemen akabinde bizzat kendisi telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreçte verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

