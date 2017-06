Fenerbahçe'den 'Can Bartu' açıklaması

Fenerbahçe, Can Bartu'nun geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, efsane ismin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin ve Türk Sporunun efsane isimlerinden, aynı dönemlerde hem futbol hem de basketbol milli takımlarımızda görev alarak dünyada eşine rastlanmayacak bir kariyere sahip olan Can Bartu, geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı. Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisine devam edilen efsane sporcumuz Sevgili Can Bartu'yu geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.