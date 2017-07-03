Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Girne Üniversitesi'nden Özge Yavaş'ı transfer etti.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Girne Üniversitesi'nden Özge Yavaş'ı transfer etti.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanması kapsamında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Girne Üniversitesi'nde oyun kurucu olarak oynayan 1986 doğumlu Özge Yavaş ile anlaşma sağlamıştır. Özge Yavaş'a kulübümüze hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

