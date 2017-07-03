Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı

Fenerbahçe, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, 3 Temmuz süreci ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe, 3 Temmuz sürecinin 6. yıldönümü sebebi ile sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün armasının yer aldığı paylaşıma, "3 Temmuz kumpasını unutmadık, unutmayacağız" notu eklendi.

