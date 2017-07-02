Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

