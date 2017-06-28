Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.00'da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü. Salonda dörderli gruplar halinde kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular ardından sahada yapılan düz koşu ile antrenmanı tamamladılar.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

