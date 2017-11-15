15.11.2017 18:42 Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde öğleden sonra yapılan antrenman iki bölüm halinde gerçekleşti. İlk bölümde salonda kuvvet, dayanıklılık çalışan oyuncular; ikinci bölümde ise koşu, ısınma, koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmasıyla süren antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı çalışmayla sürdürecek.



