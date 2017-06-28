Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

2017-2018 sezonunun hazırlıklarına dün başlayan Fenerbahçe'de futbolcular da sağlık kontrolünden geçirildi. Ulus Liv Hospital'da yapılan kontrollere Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Şener Özbayraklı, Salih Uçan, Alper Potuk, Robin van Persie, Fernandao ve Miroslav Stoch katıldı. Diğer futbolcuların sağlık kontrolleri ise yarın yapılacak.

Sağlık taramalarında kardiyoloji, KBB, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi, kan değerleri, efor testi, EKO-EKG, solunum fonksiyon testi, kardiyak testler ve radyolojik kontroller gerçekleştirildi.

Yarın yapılacak olan sağlık taramalarında ise Roman Neustadter, Josef de Souza, Aatif ve genç futbolcular yer alacak.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)