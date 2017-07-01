Fenerbahçe'de Ricardo Vaz Te sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'da ligin en skorer isimleri arasında yer alan Ricardo Vaz Te'yi alternatifler arasında tuttuğu öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor'da ligin en skorer isimleri arasında yer alan Ricardo Vaz Te'yi alternatifler arasında tuttuğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 14'ü Türkiye Kupası olmak üzere 40 resmi maçta 25 gol atarak ligin en skorer isimleri arasında yer alan Portekizli Ricardo Vaz Te, birçok kulübün transfer listesinde yer aldı. Ege kulübü ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu için Zenit, Sporting Lizbon ve Olympikos'un da devrede olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de Vaz Te'yi alternatif isimler arasında tuttuğu öne sürüldü. Kariyerine Türkiye'de devam etmeyi planlayan tecrübeli oyuncu için son kararı Teknik Direktör Aykut Kocaman verecek. (Mesut Alan/İHA)
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