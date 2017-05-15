Fenerbahçe'de kupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakasında, Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakasında, Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 11.00'da başladı ve 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

