Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

