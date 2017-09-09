09.09.2017 15:15 Fenerbahçe'de kadro silbaştan

Transfer döneminde tam 10 futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve kaleci Fabiano'yu da yeni sezonda takımda düşünmedi. Transfer döneminde tam 10 futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve kaleci Fabiano'yu da yeni sezonda takımda düşünmedi.

Transfer sezonu dün gece saat 00.00'da sona ererken, takımların da yeni sezon kadroları belli oldu. Takımın başına Aykut Kocaman'ı geçiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için tam 10 futbolcuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 9 futbolcuyla yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve Fabiano'yu da kadrosuna dahil etmedi. Finansal Fair Play nedeniyle bir süre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, özellikle Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'in 12,5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılmasının ardından harekete geçti. Bu sezon futbolcu satışından 18 milyon 360 bin Euro kasasına koyan sarı-lacivertli takım, bonservislere ise 17 milyon Euro harcadı.



SORUNLU İSİMLER GÖNDERİLDİ

Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu ismin yanı sıra Emenike'yi Yunanistan ekibi Olympiakos'a, Miroslav Stoch'u Slavia Prag'a, Hakan Çinemre'yi Göztepe'ye, Ertuğrul Taşkıran'ı da Boluspor'a bonservisiyle verdi. Salih Uçan, İsviçre'nin Sion ekibine kiralık olarak gönderilirken, sezon başında kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Volkan Şen'le de ilişkiler kesildi. Van der Wiel, 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Cagliari takımına giderken, Volkan Şen de bedelsiz olarak transferin son gününde Trabzonspor'a imza attı. Altyapıdan çıkan isimlerden olan Beykan Şimşek de Sakaryaspor'a kiralık olarak gitti.



SON BOMBA JANSSEN

Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Malaga'dan Carlos Kameri ve Cagliari'den Mauricio Isla'yı bonservis bedeli olmadan kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto ve Tottenham'dan Vincent Janssen'i de 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Giuliano'yu ise, Trabzonspor'un devreye girmesi sebebiyle 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek takıma kattı. Bu ismin yanı sıra Villarreal'den Roberto Soldado, Monaco'dan Nabil Dirar, Lyon'dan Mathieu Valbuena ve Rabotnicki'den Eljif Elmas, bonservis ödenerek alınan isimler oldu.



GELENLER

Fenerbahçe'ye gelen isimler

Giuliano: Zenit

Roberto Soldado: Villarreal

Nabil Dirar: Monaco

Mathieu Valbuena: Lyon

Mauricio Isla: Cagliari

Carlos Kameni: Malaga

Mehmet Ekici: Trabzonspor

Eljif Elmas: Rabotnicki

Vincent Janssen: Tottenham (Kiralık)

Luis Neto: Zenit (Kiralık)



GİDENLER

Fenerbahçe'den giden isimler

Simon Kjaer: Sevila

Emmanuel Emenike: Olympiakos

Gregory van der Wiel: Cagliari

Miroslav Stoch: Slavia Prag

Hakan Çinemre: Göztepe

Ertuğrul Taşkıran: Boluspor

Volkan Şen: Serbest

Beykan Şimşek: Sakaryaspor (Kiralık)

Salih Uçan: Sion (Kiralık)

(Bozhan Memiş/İHA)

