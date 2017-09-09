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Fenerbahçe'de kadro silbaştan
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Fenerbahçe'de kadro silbaştan

Transfer döneminde tam 10 futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve kaleci Fabiano'yu da yeni sezonda takımda düşünmedi.

Transfer döneminde tam 10 futbolcuyla el sıkışan Fenerbahçe, 9 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler ayrıca, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve kaleci Fabiano'yu da yeni sezonda takımda düşünmedi.
Transfer sezonu dün gece saat 00.00'da sona ererken, takımların da yeni sezon kadroları belli oldu. Takımın başına Aykut Kocaman'ı geçiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak için tam 10 futbolcuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler 9 futbolcuyla yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Sow, Lens, Karavaev ve Fabiano'yu da kadrosuna dahil etmedi. Finansal Fair Play nedeniyle bir süre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, özellikle Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'in 12,5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılmasının ardından harekete geçti. Bu sezon futbolcu satışından 18 milyon 360 bin Euro kasasına koyan sarı-lacivertli takım, bonservislere ise 17 milyon Euro harcadı.

SORUNLU İSİMLER GÖNDERİLDİ
Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan Fenerbahçe, bu ismin yanı sıra Emenike'yi Yunanistan ekibi Olympiakos'a, Miroslav Stoch'u Slavia Prag'a, Hakan Çinemre'yi Göztepe'ye, Ertuğrul Taşkıran'ı da Boluspor'a bonservisiyle verdi. Salih Uçan, İsviçre'nin Sion ekibine kiralık olarak gönderilirken, sezon başında kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Volkan Şen'le de ilişkiler kesildi. Van der Wiel, 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın Cagliari takımına giderken, Volkan Şen de bedelsiz olarak transferin son gününde Trabzonspor'a imza attı. Altyapıdan çıkan isimlerden olan Beykan Şimşek de Sakaryaspor'a kiralık olarak gitti.

SON BOMBA JANSSEN
Trabzonspor'dan Mehmet Ekici, Malaga'dan Carlos Kameri ve Cagliari'den Mauricio Isla'yı bonservis bedeli olmadan kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Zenit'ten Luis Neto ve Tottenham'dan Vincent Janssen'i de 1 yıllığına kiraladı. Sarı-lacivertli ekip, Zenit'ten kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği Giuliano'yu ise, Trabzonspor'un devreye girmesi sebebiyle 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek takıma kattı. Bu ismin yanı sıra Villarreal'den Roberto Soldado, Monaco'dan Nabil Dirar, Lyon'dan Mathieu Valbuena ve Rabotnicki'den Eljif Elmas, bonservis ödenerek alınan isimler oldu.

GELENLER
Fenerbahçe'ye gelen isimler
Giuliano: Zenit
Roberto Soldado: Villarreal
Nabil Dirar: Monaco
Mathieu Valbuena: Lyon
Mauricio Isla: Cagliari
Carlos Kameni: Malaga
Mehmet Ekici: Trabzonspor
Eljif Elmas: Rabotnicki
Vincent Janssen: Tottenham (Kiralık)
Luis Neto: Zenit (Kiralık)

GİDENLER
Fenerbahçe'den giden isimler
Simon Kjaer: Sevila
Emmanuel Emenike: Olympiakos
Gregory van der Wiel: Cagliari
Miroslav Stoch: Slavia Prag
Hakan Çinemre: Göztepe
Ertuğrul Taşkıran: Boluspor
Volkan Şen: Serbest
Beykan Şimşek: Sakaryaspor (Kiralık)
Salih Uçan: Sion (Kiralık)
(Bozhan Memiş/İHA)
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