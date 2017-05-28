Fenerbahçe'de hedef Adanaspor

Ligi 3. sırada bitirerek sezonu erken açmak istemeyen Fenerbahçe, son maçta karşılaşacağı Adanaspor maçına kilitlendi. Sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa ligi 3. sırada tamamlamayı garantileyecek. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün durumda.

Ligi 3. sırada bitirerek sezonu erken açmak istemeyen Fenerbahçe, son maçta karşılaşacağı Adanaspor maçına kilitlendi. Sarı-lacivertliler, bu maçtan galibiyetle ayrılırsa ligi 3. sırada tamamlamayı garantileyecek. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı ikili averajda üstün durumda.

Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak iç sahada 21 puan kaybeden Fenerbahçe, ligi 3. sırada tamamlamayı da zora soktu. 1 maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde bulunan sarı-lacivertlilerde hedef son hafta deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak. Hollandalı çalıştırıcı Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başında çıkacağı son karşılaşma olan Adanaspor mücadelesi, sarı-lacivertli takımın sezonu erken açıp açmaması konusunda da kritik önem taşıyor. 1 maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe, Adanaspor karşısında puan kaybederse, 3. sıra tehlikeye girebilir. Galatasaray'ın Alanyaspor deplasmanında ve sonrasında da iç sahada Atiker Konyaspor karşısında galibiyet elde etmesi durumunda, Fenerbahçe'nin küme düşen Adanaspor önünde kaybedeceği 1 puan bile, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki sezona erken başlaması anlamına geliyor. Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayacak olan ekip, Avrupa Ligi'ne 2 ön eleme maçı oynayarak katılmaya hak kazanacak.

(Bozhan Memiş / İHA)