Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 10 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 10 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan idmanda Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

