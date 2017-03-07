Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 10 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 10 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan idmanda Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.