Fenerbahçe'de bayramlaşma gerçekleşti

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nde geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün gelenekselleşen bayramlaşma töreni Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesislerinde gerçekleşti. Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yapılan bayramlaşma töreninde kulübün boks ve kürek şubelerinin sporcuları ve Fenerbahçe Kulübü üyeleri yer aldı. Kahvaltıyla başlayan bayramlaşma töreninde boks ve kürek şubeleri basın mensuplarına toplu olarak poz verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bayramlaşma için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Üyeler ve sporcular, Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, bayramlaşma için tesislere gelen üyeler ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol / İHA)