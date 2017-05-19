Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı. 4 yıldır Fenerbahçe'yi çalıştıran Abbondanza'ya teşekkür edildi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı. 4 yıldır Fenerbahçe'yi çalıştıran Abbondanza'ya teşekkür edildi.

Fenerbahçe kariyerine 4 yılda 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu, 1 CEV Cup şampiyonluğu sığdıran Marcello Abbondanza ile yollar ayrıldı. 4 yıldır Fenerbahçe'nin başında olan tecrübeli teknik adama, bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür edildi.

