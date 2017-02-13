13.02.2017 15:02 Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda karşılaşacağı Krosnadar maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda karşılaşacağı Krosnadar maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında, Rus takımı Krasnodar ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenmanda Bursaspor maçında ilk on birde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Fenerbahçe, Krasnodar maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



