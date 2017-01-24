Fenerbahçe'de Amed maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, kupa mesaisi tamamlandı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman, ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından yine dar alanda gerçekleştirilen hücum defans çalışmasıyla sürdü ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesinde Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan Jon Dahl Tomasson, tesislere bir ziyaret gerçekleştirdi. Tomasson; Advocaat ve Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer'le de bir araya geldi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta müsabakasında yarın sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

