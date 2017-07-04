Fenerbahçe'de 4 imza

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yeniledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonlarda da takımda forma giyen oyunculardan Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertliler, Birsel Vardarlı Demirmen ile 1 yıl, Ayşe Cora ile 1 yıl, Tuğçe Canıtez ile 2 yıl ve Esra Ural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

