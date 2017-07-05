Fenerbahçe, Datome ile 'yola devam' dedi

Fenerbahçe Doğuş, takımın yıldız isimlerinden İtalyan basketbolcu Luigi Datome'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Fenerbahçe Doğuş, takımın yıldız isimlerinden İtalyan basketbolcu Luigi Datome'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Geçtiğimiz sezonu THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda İtalyan yıldızı Luigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluklarıyla noktaladığı tarihi sezondaki başarılarında önemli pay sahibi olan Luigi Datome ile kulübümüz arasında yeni sözleşme imzalanması hususunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu anlaşmaya göre İtalyan sporcumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.

Bu sözleşmenin Luigi Datome ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."

Datome, THY Euroleague'de bu sezon 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

