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'Fenerbahçe, çok doğru 2 transfer yaptı'
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'Fenerbahçe, çok doğru 2 transfer yaptı'

Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter, yeni transferler Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici ile ilgili konuşarak, sarı-lacivertli kulübün çok doğru 2 transfer yaptığını söyledi.

Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter, yeni transferler Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici ile ilgili konuşarak, sarı-lacivertli kulübün çok doğru 2 transfer yaptığını söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Kaynaşlı'da bulunan Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Roman Neustadter, kulüp televizyonuna kamp dönemi ve yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sezon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Roman Petrovich Neustadter, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli bir dönemden geçtiklerini söyledi.

"GÜNDE 2 ANTRENMANLA HAZIRLANIYORUZ"
İlk olarak kamp süreciyle ilgili konuşan Neustadter, "Antrenmanlarımızı çok iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Günde 2 antrenman yaparak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Aslında bana göre tüm sezonu iyi bir şekilde geçirebilme açısından sezonun en önemli kısmındayız şu anda. Herkesin forma girebilmesi, herkesin fit duruma gelmesi ve iyi bir şekilde performans verebilecek bir duruma gelebilmesi için çok önemli bir durumdan geçiyoruz. Çünkü bizi bekleyen çok fazla sayıda maç var önümüzde. Herkesin formda olması önemli çünkü bu takımın herkese ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE ÇOK DOĞRU 2 TRANSFER YAPTI"
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Roman Neustadter, "Kesinlikle her 2 transferimiz de bu takıma çok büyük katkı sağlayacak transferledir. Oyunumuzu daha iyi hale getirebilmemiz açısından bu takıma mutlaka yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. O nedenle 2 oyuncu da takıma faydalı olacaktır. Mehmet Ekici'yi Almanya'dan biliyorum. Almanya'da daha önce ona karşı forma giymiştim. O dönemden tanıdığım bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Tecrübeli olmasının yanında sadece 27 yaşında. O nedenle genç yaşında bu tecrübeye ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak görüyorum onu. Valbuena ise Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir oyuncu. Daha da tecrübeli diyebiliriz Valbuena'ya. Futbolu çok iyi biliyor, neyi ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Ben şu ana kadar onda bunu gördüm. Ne zaman topu ayağında tutması gerektiğini, ne zaman pas vermesi gerektiğini ve ne zaman hızlı oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Fenerbahçe bana göre çok doğru ve iyi 2 transfer yaptı" diye konuştu.

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