FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının bitimine 2 hafta kala gruptan ikinci sırada çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son hafta maçında karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediye'yi 75-52 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde grup maçlarının bitimine 2 hafta kala gruptan ikinci sırada çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, son hafta maçında karşılaştığı Mersin Büyükşehir Belediye'yi 75-52 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediye'yi konuk etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı 75-52 kazanan sarı-lacivertliler, grubu 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle 25 puanla ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe, çeyrek finalde B Grubu'nu 3. sırada tamamlayacak takımla karşılaşacak.

