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Fenerbahçe çeyrek finalde
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Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kupanın dışına itti. Van Persie'nin 71. dakikadaki golüyle çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Arena'daki 18 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Beşiktaş, Dusko Tosic'in 41. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Vodafone Arena'daki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı nedefleri kesti. Satranç müsabakalarını aratmayan akıl oyunlarının oynandığı karşılaşmada Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'si, Şenol Güneşli yenilmez Beşiktaş'ı dize getirmeyi başardı ve kupada final yürüyüşünü sürdürdü.

ATV'den şifresiz yayınlanan maçtan Van Persie'nin tek golüyle 1-0 ayrılan sarı-lacivertliler adını çeyrek finale yazdırırken, Beşiktaş'ın Vodafone Arena'daki 18 maçlık namağlup ünvanını da söktü.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı.Gergin geçen mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçeli Van Persie ile Beşiktaşlı Tosic söz dalaşına girdi. Tosic'in hareketi sonrasında Van Persie yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kartın ardından bazı taraftarlar sahaya girmek istedi ancak güvenlik güçleri engel oldu. Bu arada ilk yarıyı bitiren düdüğün ardından iki takım oyuncuları arasında tünel girişinde gerginlik yaşandı.

VAN PERSİE AVLADI

Fenerbahçe karşılaşmanın 71. dakikasında Robin Van Persie'nin golüyle eşitliği bozdu. Ani gelişen Fenerbahçe atağında Jeremain Lens'in sağ çaprazdan yerden ortasına arka direğe hareketlenen Robin Van Persie ayağının içiyle boş kaleye ağlara gönderdi. Fenerbahçe bu golle sahadan sahadan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale adını yazdırdı.
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