Fenerbahçe Carlos Kameni'yi açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Carlos Kameni transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Carlos Kameni transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir" denildi.
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