Fenerbahçe, Bursaspor ile berabere kaldı! 1-1

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı kupanın dışına iterek morallenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la karşılaştı.

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta, sarı-lacivertliler 22. dakikada Tomas Sivok'un elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Moussa Sow gole çevirdi. Bursaspor'da, Boban Jovic 43. dakikada Lens'e yaptığı faulün ardından çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 10 ki şi tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 42 bin seyircinin takip ettiği karşılaşmanın ikinci yarısı nefes kesti.

Herkes Fenerbahçe'nin ikinci golü atıp rahatlamasını beklerken Bursaspor, 87. dakikada penaltı kazandı. Bu kez Kjaer'in eline çarpan top sonrası Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Batalla Volkan Demirel'i avladı ve maçın skorunu belirledi: 1-1.

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