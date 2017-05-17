Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltı atışları sonunda Fenerebahçe'yi 10-9 yenen Medipol Başakşehir finale yükseldi.

VOLKAN'IN HATASINDA EMRE'NİN GOLÜ GELDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Başakşehir, finalde Konyaspor'un rakibi olmak için karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki zorlu mücadele tempolu başladı.

İki takımın da gol fırsatları yakaladığı ilk yarıyı Başakşehir 1-0 önde kapattı. Maçın 42. dakikasında Adebayor'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre Belözoğlu'nun şutunda ıslak zeminin azizliğine de uğrayan Volkan Demirel, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

Volkan'ın hatasında golü atan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Emre Belözoğlu, golden sonra sevinmedi.

FENERBAHÇE SOW'LA BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe daha baskılı başlarken, Başakşehir oyunu kendi yarı sahasında kabul etti.

Fenerbahçe'nin beraberlik golü 71. dakikada Sow'dan geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün bir vuruş yapan Sow, topu ağlara göndererek maça denge getirdi.

ÖNCE HOLMEN SONRA OZAN

1-1'in ardından oyunun kontrolünü ele alan Başakşehir maçın 86. dakikasında Holmen'in golüyle yeniden öne geçti.

Fenerbahçe'nin bu gole cevabı ise gecikmedi. 88. dakikada altı pasta topu önünde bulan Ozan Tufan skoru 2-2'ye getirdi. Bu golle maçın 90 dakikalık bölümü 2-2 sona erdi ve karşılaşma uzatmaya gitti.

UZATMALARDA GOL OLMADI

İlk maçta olduğu gibi rövanş maçı da 2-2 sonuçlanınca maç uzatmalara gitti. Ancak 90 dakikasında 4 gole sahne olan maçın uzatma bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadelede penaltı atışlarına geçildi.

PENALTILAR SONUNDA BAŞAKŞEHİR FİNALİST

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda 10-9 mağlup eden Başakşehir finalde Konyaspor'un rakibi oldu.

FENERBAHÇE: 2 - 2 :BAŞAKŞEHİR

Fenerbahçe 9-10 Başakşehir (De Souza penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 9-10 Başakşehir (Adebayor)

Fenerbahçe 9-9 Başakşehir (Kjaer)

Fenerbahçe 8-9 Başakşehir (Holmen)

Fenerbahçe 8-8 Başakşehir (Sow)

Fenerbahçe 7-8 Başakşehir ( Emre Belözoğlu )

Fenerbahçe 7-7 Başakşehir (Volkan Demirel penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 7-7 Başakşehir (Volkan Babacan penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 7-7 Başakşehir (Hasan Ali)

Fenerbahçe 6-7 Başakşehir (Attamah)

Fenerbahçe 6-6 Başakşehir (Skrtel penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 6-6 Başakşehir (Napoleoni penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 6-6 Başakşehir ( Neustader)

Fenerbahçe 5-6 Başakşehir (Holmen)

Fenerbahçe 5-5 Başakşehir (Volkan Şen)

Fenerbahçe 4-5 Başakşehir (Cengiz)

Fenerbahçe 4-4 Başakşehir (Lens)

Fenerbahçe 3-4 Başakşehir (Adebayor)

Fenerbahçe 3-3 Başakşehir (Mehmet Topal penaltı atışından yararlanamadı)

Fenerbahçe 3-3 Başakşehir (Eprianu)

Fenerbahçe 3-2 Başakşehir (De Souza)

Fenerbahçe 2-2 Başakşehir (Mustafa Pektemek)

Fenerbahçe 2-1 Başakşehir (Kjaer)

Fenerbahçe 1-1 Başakşehir (Visca penaltı atışından yararlanamadı)

121. dakika: Fenerbahçe 1-1 Başakşehir (Sow)

120. dakika: Fenerbahçe 0-1 Başakşehir (Emre Belözoğlu)

120+1. dakika: Hakem Halil Umut Meler uzatma bölümünün bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor. Son finalisti penaltı vuruşlarının sonucu belirleyecek.

120. dakika: Orta sahada hızlı bir şekilde ilerleyen Lens'i düşüren Epureanu sarı kart gördü. Zorlu mücadelede 120+1 oynanacak.

119. dakika: Visca'nın pasında Napoleoni ceza sahası içine gönderdi, Kjaer topu taca yolladı.

118. dakika: Hasan Ali ile Holmen arasında ufak bir itişme yaşanırken oyun da devam etti. Sağ kanattan içeri yapılan ortayı köşe gönderinde kontrol eden Volkan rakibini çalımlarken top auta çıktı.

117. dakika: Hızlı gelişen Başakşehir hücumunda Visca'nın şutu üstten auta gitti.

116. dakika: Sow'la Napoleoni'nin ayağa kaldırılmasından sonra Lens köşe vuruşunu kullandı, savunma topu uzaklaştırdı.

115. dakika: Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nepoleoni ile Sow çarpıştı bu arada top da kornere çıktı.

114. dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan da bir anda kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri tedavi için oyun alanına girdi.

113. dakika: Auta çıkmak üzere olan topu çizgiden çeviren Volkan Şen'e Attamah'ın müdahalesi sonrasında hakem faul kararı verdi.

112. dakika: Başakşahir sağ kanattan Mustafa Pektemek'le ilerlerken Neustadter topu taca gönderdi.

111. dakika: Cengiz'in sol kanattan ortalamak istediği topu Mehmet Topal uzaklaştırdı. Oyun taç atışıyla devam edecek.

110. dakika: Volkan'ın tedavisi tamamlandı ve Fenerbahçe'nin faul atışıyla birlikte maç kaldığı yerden devam ediyor. Volkan Şen'in sol kanattan içeri gönderdiği ortada Volkan Babacan topu kontrol edip hızlı bir şekilde eliyle oyunu başlattı.

109. dakika: Volkan acı içinde yerde kıvranırken hakem faul kararı verdi. Yaklaşık 2 dakikadır Volkan'ın tedavisi saha içinde sürüyor.

108. dakika: Holmen'in Adebayor'a gönderdiği sert topu kontrol eden tecrübeli golcü pasını Mustafa'ya verdi. Mustafa'nın yakın mesafeden şutunu kaleci Volkan kontrol etti. Emre'nin Adebayor'u düşünerek gönderdiği uzun topta kaleci Volkan ceza sahası dışına çıkarak top göğsüyle uzaklaştırdı. Bu sırada Adebayor'un diz kapağı Volkan'ın göğsüne çarptı.





107. dakika: Başakşehir 3'lü savunmayla oynamaya devam ediyor. Konuk ekip uzatma devresinin ikinci bölümünde de top çevirerek rakip kalede baskı kurmaya çalışıyor.

106. dakika: İkinci uzatma devresi ev sahibi Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor. Lens'e gönderilen uzun topta Hollandalı oyuncunun vuruşu savunmaya çarparak taca gitti.

105. dakika: Hakem Halil Umut Meler ilk uzatma devresinin bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

104. dakika: Sakatlanan Şener Özbayraklı'nın yerine Roman Neustadter oyuna girdi.

103. dakika: Başakşehir hücumunda sağ kanattan Emre'ye gelen topu tecrübeli oyuncu kontrol edip karşı cepheden sert vurdu Volkan topu kontrol etti.

102. dakika: Cengiz sol kanattan Şener'i geçmek isterken savunmaya takıldı, ardından gelen Lens topu uzaklaştırdı.

101. dakika: Emre'nin güzel pasında Napoleonii'nin şutunu Volkan yakın mesafeden çok güzel çıkardı, dönen topta Mustafa Pektemek'in uzaktan şutunda da Volkan uçarak gole izin vermedi.

100. dakika: Fenerbahçe savunmasında Simon Kjaer oldukça başarılı performans sergiliyor. Maç boyunca Adebayor'u adım adım takip etti.

99. dakika: Başakşehir hücumunda Napoleoni'nin zayıf vuruşunda kaleci Volkan Demirel rahat bir şekilde topu kontrol etti.

98. dakika: Sağ kanattan Lens'in Volkan'ı düşünerek gönderdiği hızlı topa Volkan yetişemedi, top taca çıktı.

97. dakika: Şut: Fenerbahçe 4/11 - Medipol Başakşehir 7/8 Simon Kjaer kaptığı topla hızlı bir şekilde ilerlerken Visca müdahale etti. Visca'nın salladığı tekme sonrasında Kjaer pozisyonunu kaybederken hakem faul kararı verdi ve sarı kartını gösterdi.

96. dakika: Ozan Tufan'ın pasını alarak ilerleyen Volkan Şen'in uzaktan sert şutu auta gitti.

95. dakika: Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı sahasına çekilmiş durumda, Başakşehir'in olası top kaybı sonrasında kontra atakla gol arayacaklar.

94. dakika: Mustafa Pektemek ceza sahasına girerken topu Hasan Ali'ye kaptırdı. Sarı lacivertli oyuncu topla ilerlerken arkadan müdahalesi sonrası da Mustafa sarı kart gördü.

93. dakika: Medipol Başakşehir orta alanda top çeviriyor, konuk ekip tüm hatlarıyla rakip yarı kalede pozisyon arıyor.

92. dakika: Fenerbahçe'nin hızlı bir şekilde geliştirmek istediği pozisyonda sarı lacivertliler top kaybetti.

91. dakika: Uzatma bölümünün ilk devresi Medipol Başakşehir'in vuruşu ile başlıyor. Holmen'in sol kanattan içeri gönderdiği topa Skrtel dokundu Adebayor'a gelen topu savunma kontrol etti.

90+5. dakika: Hakem Halil Umut Meler müsabakanın normal süresinin bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor. Maç uzatma bölümü ile devam edecek.

90+4. dakika: Halil Umut Meler maçı 2-2 bitiren düdüğü çaldı. Mücadelede tur atlayan takımı uzatmalar belirleyecek.

90+3. dakika: Tribündeki taraftarlar da takımlarını destekliyorlar. Özellikle Ozan'ın 2-2'lik golünden sonra büyük bir destek gelmeye başladı. Emre Belözoğlu'nun 90+3'te kullandığı serbest vuruşa kafa vuran Epureanu'nun şutu direğin dışına çarparak auta gitti. Bu pozisyonda sarı lacivertlilerin yüreği ağzına geldi.

90+2. dakika: Konuk ekibin 2-1'den önceki bölümde de bu şekilde yoğun bir baskısı vardı.

90+1. dakika: Başakşehir uzatma dakikalarında rakip kalede bir kez daha baskı kurdu.

90. dakika: Van Persie'nin yerine Volkan Şen oyuna girdi. Maçın sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

88. dakika: GOL! Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruş skora dengeyi getirdi.

87. dakika: Abdullah Avcı'nın 79. dakikada yaptığı değişiklikler golü getirdi.

86. dakika: GOL! Biraz önce oyuna giren Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Holmen çizgiye inerken sert vurdu, kaleci Volkan'ın kapattığı köşeden top ağlarla buluştu.

85. dakika: Sol kanattan Cengiz'in getirip içeri ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde vurmayı deneyen Napoleoni ıskaladı, konuk ekip mutlak bir pozisyondan yararlanamadı.

84. dakika: Başakşehir son dakikalarda Fenerbahçe yarı sahasında baskıyı arttırdı. Sarı lacivertliler çıkamıyor.

83. dakika: Edin Visca çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girerken Skrtel'in müdahalesiyle top kornere çıktı. Skrtel'in topa ve rakibe karışık müdahalesi sonrası Visca belki kendisini yere bıraksa hakem penaltı noktasını gösterebilirdi.

82. dakika: Başakşehir gol için rakip yarı alanda pozisyon ararken, kendi sahasında da açıklar veriyor.

81 dakika: Oyun bir anda büyük bir tempo kazanırken, Van Persie rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gördü.

80. dakika: Başakşehir'de Abdullah Avcı iki bekini de çıkardı. Sağdaki Uğur'la soldaki Alparslan'ın çıkmasıyla birlikte konuk ekip 3-5-2 gibi oynamaya başladı.

79. dakika: Uğur Uçar'ın yerine Stefano Napoleoni girdi. Alparslan Erdem'in yerine de Holmen oyunda.

78. dakika: Alparslan'dan aldığı topla ilerleyen Emre, Ozan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

77. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan getirip pasını verdiği Sow da rakibini geçemeyince oyunu sağ kanada taşıdı. Başakşehirli oyuncuların baskısı sonrası Fenerbahçe topu kontrol edemeyince top taca çıktı.

76. dakika: Emre Belözoğlu'nun yaklaşık 30 metrelik mesafeden yaptığı kavisli ortaya arka direkteki Bekir boş pozisyonda kafa vurmak istedi top auta çıktı. Bekir belkide yere eğilip kafa vurmayı denemek yerine ayakta kalıp vurmayı denese golü atabilecekti.

75. dakika: Martin Skrtel'in Mustafa Pektemek'le girdiği mücadelede topa müdahale etmek isterken rakibinin ayağına teması sarı kartı getirdi.

74. dakika: Başakşehir'de Mossoro'nun yerine Mustafa Pektemek oyuna girdi. Kalan bölümlerde Mustafa ile gol arayacak konuk ekip.

73. dakika: Başakşehir'de Mossoro hakeme yönelik yaptığı hareketler sonrasında sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin beraberlik golünden önce son hazırlıklarını yapıp oyuna girmek için bekleyen Holmen, golden sonra kulübeye oturdu

73. dakika: Başakşehir'de Mossoro hakeme yönelik yaptığı hareketler sonrasında sarı kart gördü.

72. dakika: Sarı lacivertliler skora dengeyi getirdi. 1-1'lik sonuç Fenerbahçe'ye yarıyor. Sarı lacivertliler ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı.

71. dakika: GOL! Sağ kanatta Lens'in ceza sahası içine gönderdiği güzel ortaya gelişine vuran Sow topu ağlarla buluşturdu. Sağ kanatta Lens'in ceza sahası içine gönderdiği güzel ortaya gelişine vuran Sow topu ağlarla buluşturdu. Sow kavisli gelen ortaya tek dokunuşla güzel bir gole imza attı.

70. dakika: Başakşehir hücumunda Edin Visca hızlı bir şekilde topu getirip Şener'i çalımladı, araya giren savunma topu kornere gönderdi. Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmasına yardıma gelen Van Persie topu kafasıyla uzaklaştırdı.

69. dakika: Ozan Tufan orta sahanın az ilerisinden aldığı topla ilerleyip ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Lens'in köşe vuruşunda arka direkte topa dokunan olmadı.

68. dakika: Edin Visca, Hasan Ali'yi muhteşem bir şekilde çalımlayarak peşine iki savunmacıyı takıp ilerledi, sağ ayağıyla sert vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi.

67. dakika: Şener'in attığı uzun topu göğsüyle Sow'a indiren Van Persie'nin pasında savunma araya girerek topu kaleci Volkan Babacan'a gönderdi.

66. dakika: Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Lens yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirirken sarı lacivertliler faul olduğuna dair itiraz etti.

65. dakika: Orta sahada top yapan Fenerbahçe'de sağ kanattan sola taşınan oyunda Mehmet Topal'ın Hasan Ali'ye göndermek istediği hızlı top taca çıktı.

64. dakika: Hasan Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmaya yardıma gelen Adebayor topu kafasıyla uzaklaştırdı. Bir kez daha topla buluşan Sow'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan kolay bir şekilde topa sahip oldu.

63. dakika: Başakşehir'de Cengiz Ünder'in ceza sahasına yakın mesafeden sert şutunu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda Volkan Demirel de topun gittiği köşeye doğru uçarak köşeyi kapatmıştı. Fenerbahçe'de Moussa Sow'un sert şutunu kaleci Volkan kornere gönderdi.

62. dakika: Ozan'ı oyuna alan Advocaat maçtaki ilk kozunu kullandı. Mücadelenin bu skorla tamamlanması Başakşehir'i finale çıkartıyor.

61. dakika: Fenerbahçe'de Alper Potuk'un yerine Ozan Tufan oyuna dahil oluyor. Orta sahayı hareketli tutmak isteyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan oyuna girer girmez rakibine sert bir müdahalede bulununca, hakem faul kararı verdi.

60. dakika: Topla Oynama: Fenerbahçe % 43 - 57 Medipol Başakşehir

59. dakika: Alparslan'ın hücumda yaptığı pas hatasıyla topu alan Mehmet Topal, pasını Van Persie'ye verdi. Persie'den aldığı topu kontrol ederek vuran Souza'nın şutu kaleci Volkan'da kaldı.

58. dakika: Fenerbahçe takımı kendi yarı sahasına savunmaya çekilirken, Başakşehirli oyuncular da rakibin hatasından yararlanarak boş fırsatlar bulmaya çalışıyor. Konuk ekip topu kalecileri Volkan'a kadar gönderdi.

57. dakika: Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topu alan Cengiz'in sağ kanattan ieçri yaptığı sert ortayı savunma uzaklaştırdı.

56. dakika: Adebayor sağ kanada doğru ilerlerken kayarak topa müdahale etmek isteyen Skrtel'in hamlesinden sonra top taca çıktı fakat hakem Başakşehir lehine faul kararı verdi.

55. dakika: Hasan Ali'nin sol kanattan ceza sahasına yakın noktadaki Van Persie'ye attığı topu alan Hollandalı oyuncu penaltı noktasına yakın mesafede rakibiyle birlikte yerde kaldı, hakem Başakşehir lehine faul kararı verdi. Van Persie'nin rakibine müdahalesini hakem Halil Umut Meler faul olarak yorumladı.

54. dakika: İkinci yarıda çok daha hızlı tempoda bir oyun oynanıyor. Sarı lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonunun ardından Başakşehir de Fenerbahçe ceza sahası içinde net bir fırsattan yararlanamadı.

53. dakika: Sol kanattan Alper Potuk aldığı topla ceza sahası içine girerken yerde kaldı. Sarı lacivertliler hakemden penaltı beklerken oyun devam etti.

52. dakika: Tedavisi tamamlanan Mehmet hakemden izin alarak yeniden sahaya girdi. Mücadeleye kaldığı yerden devam ediyor.

51. dakika: Hızlı bir şekilde saha içine sağlık ekipleri davet edildi ve Mehmet'in tedavisine başlandı. Yaklaşık 2 dakikalık tedavinin ardından Mehmet ayağa kalkıp saha kenarına geldi. Mehmet'in biraz sonra yeniden oyuna girmesi bekleniyor.

50. dakika: Sol çizgide Alparslan'ın uzaklaştırmak istediği top yakın mesafeden Mehmet Topal'ın yüzüne çarptı. Mehmet bir anda yerde kaldı.

49. dakika: Sağ kanattan ceza sahası içine giren Lens yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Alper'in müdahalesiyle yerde kaldıktan sonra ayağa kalkarak maça devam eden Emre sırtını tutuyor.

48. dakika: Attamah'a sert bir müdahalede bulunan Alper Potuk sarı kart gördü.

47. dakika Alper'in müdahalesi sonrasında Emre acı içinde yerde kıvrandı. Kontrolsüz bir şekilde yere düşen Alper, Emre'ye çarptı. Yaklaşık 1 dakikalık duraksamanın ardından oyun devam ediyor.

46. dakika: Van Persie'nin vuruşuyla maçın ikinci yarısı başladı. Alper ile Emre'nin ikili mücadelesinde Emre yerde kalırken oyun devam etti. Topu alan Van Persie'ye kayarak müdahale eden Bekir sarı kart gördü.

Devre Arası: Hakem Halil Umut Meler ilk yarının bittiğini belirten son düdüğünü çalıyor.

45+1. dakika: Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir deplasmanda 1-0 önde kapattı.

45. dakika: Maçın ilk yarısına en az 1 dakika ilave edildi.

44. dakika: Golün ardından Emre Belözoğlu sevinmezken, Volkan da zemine ve ellerinden kayıp giden topa kızdı. Başakşehir ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle avantajlı bir duruma geçti.

43. dakika: Kadıköy'de yağan yağmur sebebiyle saha zemini kayganlaştı. Kaleci Volkan'ın önünde seken top Volkan'ın ellerinden kaçıp ağlarla buluştu.

42. dakika: GOL! Adebayor'dan aldığı topla ceza sahasına yakın mesafeden şutunu çeken Emre Belözoğlu topu ağlarla buluşturdu.

41. dakika: Fenerbahçe'de sağ kanattan yine Lens güzel bir orta yaptı, sol çaprazdan vole vurmak isteyen Van Persie topu ıskaladı Sarı lacivertli ekibin tecrübeli ismi Van Persie ilk yarıda etkili bir görüntü sergiliyor.

40. dakika: Sağ kanatta topla buluşan Fenerbahçeli Lens'in ceza sahası içine sert ve falsolu gönderdiği topa kayarak dokunmak isteyen Moussa Sow başarılı olamadı. Arka direkte yakalanan müsait pozisyonu sarı lacivertliler değerlendiremedi.

39. dakika: Başakşehir'in sol kanadında Alparslan'ın ileri doğru kaçan Cengiz Ünder'e gönderdiği topu kaleci Volkan kalesinden çıkıp uçarak kafayla uzaklaştırdı fakat hakemin ofsayt bayrağı havadaydı.

38. dakika: Başakşehirli Visca rakip ceza sahasına yakın noktada yerde kaldı, maçın hakemi 'kalk' diyerek oyunu devam ettirdi.

37. dakika: Fenerbahçe hücumunda Başakşehir savunmasının tecrübeli ismi Bekir İrtegün araya girerek topun kalecisi Volkan'a gitmesini sağladı.

35. dakika: Hasan Ali'nin ayağa kalkıp oyuna devam edebilecek durumda olmasıyla birlikte mücadele yeniden başladı. Fenerbahçeli oyuncuların kart için itiraz ettiği Uğur'un 30. dakikadan bir de sarı kartı bulunuyor.

34. dakika: Yerde kalan Hasan yaklaşık 1 dakika kalkamazken, takım arkadaşları hakeme faul ve kart için itirazlarda bulundu.

33. dakika: Fenerbahçe hücumunda sol kanada taşınan oyunda Hasan Ali Kaldırım, Uğur Uçar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirirken top auta gitti.

32. dakika: Başakşehir orta sahada top çevirerek hücum fırsatı arıyor. Turuncu lacivertliler sağ kanattan oyunu sola taşıdı, konuk ekip Alparslan'la ilerlemek isterken topu karşılayan Şener tehlikeyi önledi.

31. dakika: Lens'in ceza sahasına yaptığı ortada Cengiz'in ters vuruşu kaleci Volkan'ı şaşırttı, tecrübeli kaleci kaleye giden topu son anda yumrukladı.

30. dakika: Sol kanattan Hasan Ali ile ilerlemeye çalışan Fenerbahçe karşısında Başakşehirli Uğur'un faulüne hakem sarı kart gösterdi.

29. dakika: Van Persie geçtiğimiz haftalara oranla daha istekli bir görüntü sergiliyor. Başakşehir hücumunda sol kanatta aldığı topla ilerleyen Adebayor attığı deparla Kjaer'i geçti, golcü oyuncunun pas verdiği Cengiz topu kontrol edemeyince top taca çıktı.

28. dakika: Lens'in pasını muhteşem bir şekilde kontrol ederek rakibini çalımlayan Van Persie ceza sahası içinden sağ ayağıyla sert vurdu, top yandan auta gitti.

26. dakika: Fenerbahçe savunmasına gelerek top alan Lens topla çıkarken orta alandaki Van Persie'ye pasını verdi. Başakşehir orta sahasında Van Persie'ye yapılan baskı sonrasında ayağına darbe alan Hollandalı oyuncu için faul kararı verildi.

25. dakika: Fenerbahçe savunmasında Şener altığı topla çıkarken pasını Lens'e verdi. Lens'in sağ çizgi üzerinden ilerlediği pozisyonda savunma araya girerek topu taca attı.

24. dakika: Van Persie, Başakşehir ceza sahası içinde penaltı noktası üzerinden vuruş denedi ama başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu pas vermeyi deneseydi, sol tarafta boş pozisyonda Sow vardı.

23. dakika: Lens'in sağ kanatta çizgiye doğru kaçan Alper'e verdiği pasta Alper tek vuruşla topu içeri gönderdi. Savunmadan seken topa gelişine vurmayı deneyen Van Persie ıskalayınca sarı lacivertliler net bir pozisyondan yararlanamadı.

22. dakika: Lens'in kullandığı serbest vuruşta Van Persie'ye gönderilen uzun topu kaleci Volkan Babacan kalesinden çıkarak kontrol etti.

21. dakika: Fenerbahçe hücumunda Başakşehir yarı sahasında konuk ekibin hareketine hakem Halil Umut Meler faul kararı verdi.

20. dakika: Başakşehir'de Cengiz Ünder'in sol kanattan sağa gönderdiği topu kontrol eden Visca geriye döndü. Visca'nın geri döndüğü topta Van Persie'nin baskısıyla sarı lacivertliler topa sahip oldu. Van Persie'nin pasında topla buluşan Lens'in içeri yaptığı ortayı savunmada Bekir kayarak uzaklaştırdı.

19. dakika: Fenerbahçe'de sol kanada gönderilen topla buluşan Hasan Ali çizgiye inerken pasını verdi, hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

17. dakika: Başakşehir hücumunda rakip yarı sahanın ortalarında Visca'nın düşürülmesiyle konuk ekip serbest vuruş kazandı.

16. dakika: Fenerbahçe yaklaşık 2-3 dakikadır rakip yarı alanda top çeviriyor. Sarı lacivertliler baskısını arttırdı, Başakşehirli oyuncular topun gerisinde savunma yapıyor.

15. dakika: Alper'in pasıyla ilerleyen Moussa Sow ceza sahası içine giren sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını verdi. Hasan'ın yaptığı orta savunmaya çarparak kornere gitti.

13. dakika: Başakşehir geride kalan 13 dakikada 2 isabetli şut çekti.

12. dakika: Maçtaki en tehlikeli pozisyonu Medipol Başakşehir, Visca ile yakaladı. Tecrübeli kaleci zor da olsa gole engel olmayı başardı.

11. dakika: Edin Visca sağ kanattan aldığı topla çalımlarla rakip ceza sahasına girip şutunu çekti, ters ayakta kalan Volkan Demirel son anda çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

10. dakika: Başakşehir'li oyuncuların Fenerbahçe ceza sahasına gönderdiği uzun topta kaleci Volkan kalesinden çıkarak savunma oyuncularının arasından topu kafasıyla uzaklaştırdı.

9. dakika: Emre Belözoğlu'nun sağ kanatta ileri çıkan Uğur'a gönderdiği top taca çıktı.

7. dakika: Başakşahirli oyuncuların paslaşmaları sonrasında Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları baskı yapmaya başladı. Kaleci Volkan'ın uzaklaştırdığı top Skrtel'den döndü. Cengiz Ünder orta sahanın sol kanadından aldığı topla içeri doğru ilerledi, Fenerbahçe savunması Cengiz'in topuna müdahale etti.

6. dakika: Başakşehir kendi yarı alanından paslaşarak geliştirdiği hücumda Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına yaklaşan Visca'nın uzaktan ser şutu kaleci Volkan'da kaldı.

5. dakika: Fenerbahçe maçın ilk 5 dakikalık bölümünde sol kanattan Hasan Ali ile gelmeye çalışıyor.

4. dakika: Van Persie'nin şık çalımla Mossoro'yu geçerek Hasan Ali'ye verdiği pasta Hasan Ali orta yapmakta gecikince savunma topu taca uzaklaştırdı.

3. dakika: Sağ kanada giden top Adebayor'a geldi, yıldız golcü tekrar topu Cengiz'e verdi, Cengiz'in sol kanattan çizgiye indirdiği topa savunma müdahale etti, top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

2. dakika: Başakşehir hücumunda sol kanattan topu getiren Cengiz Ünder'in hızlı hücumu set hücumuna döndü.

1. dakika: Medipol Başakşehir'li oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Maçın ilk hücumunu Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlilerde sol kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortaya ceza sahası dışından Şener vurdu, kaleci Volkan Babacan yatarak direk dibinde topu kontrol etti.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı