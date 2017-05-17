Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

FENERBAHÇE - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Ülker

SAAT: 20.45

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: 0 - 0 :BAŞAKŞEHİR

34. dakika: Yerde kalan Hasan yaklaşık 1 dakika kalkamazken, takım arkadaşları hakeme faul ve kart için itirazlarda bulundu.

33. dakika: Fenerbahçe hücumunda sol kanada taşınan oyunda Hasan Ali Kaldırım, Uğur Uçar ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirirken top auta gitti.

32. dakika: Başakşehir orta sahada top çevirerek hücum fırsatı arıyor. Turuncu lacivertliler sağ kanattan oyunu sola taşıdı, konuk ekip Alparslan'la ilerlemek isterken topu karşılayan Şener tehlikeyi önledi.

31. dakika: Lens'in ceza sahasına yaptığı ortada Cengiz'in ters vuruşu kaleci Volkan'ı şaşırttı, tecrübeli kaleci kaleye giden topu son anda yumrukladı.

30. dakika: Sol kanattan Hasan Ali ile ilerlemeye çalışan Fenerbahçe karşısında Başakşehirli Uğur'un faulüne hakem sarı kart gösterdi.

29. dakika: Van Persie geçtiğimiz haftalara oranla daha istekli bir görüntü sergiliyor. Başakşehir hücumunda sol kanatta aldığı topla ilerleyen Adebayor attığı deparla Kjaer'i geçti, golcü oyuncunun pas verdiği Cengiz topu kontrol edemeyince top taca çıktı.

28. dakika: Lens'in pasını muhteşem bir şekilde kontrol ederek rakibini çalımlayan Van Persie ceza sahası içinden sağ ayağıyla sert vurdu, top yandan auta gitti.

26. dakika: Fenerbahçe savunmasına gelerek top alan Lens topla çıkarken orta alandaki Van Persie'ye pasını verdi. Başakşehir orta sahasında Van Persie'ye yapılan baskı sonrasında ayağına darbe alan Hollandalı oyuncu için faul kararı verildi.

25. dakika: Fenerbahçe savunmasında Şener altığı topla çıkarken pasını Lens'e verdi. Lens'in sağ çizgi üzerinden ilerlediği pozisyonda savunma araya girerek topu taca attı.

24. dakika: Van Persie, Başakşehir ceza sahası içinde penaltı noktası üzerinden vuruş denedi ama başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu pas vermeyi deneseydi, sol tarafta boş pozisyonda Sow vardı.

23. dakika: Lens'in sağ kanatta çizgiye doğru kaçan Alper'e verdiği pasta Alper tek vuruşla topu içeri gönderdi. Savunmadan seken topa gelişine vurmayı deneyen Van Persie ıskalayınca sarı lacivertliler net bir pozisyondan yararlanamadı.

22. dakika: Lens'in kullandığı serbest vuruşta Van Persie'ye gönderilen uzun topu kaleci Volkan Babacan kalesinden çıkarak kontrol etti.

21. dakika: Fenerbahçe hücumunda Başakşehir yarı sahasında konuk ekibin hareketine hakem Halil Umut Meler faul kararı verdi.

20. dakika: Başakşehir'de Cengiz Ünder'in sol kanattan sağa gönderdiği topu kontrol eden Visca geriye döndü. Visca'nın geri döndüğü topta Van Persie'nin baskısıyla sarı lacivertliler topa sahip oldu. Van Persie'nin pasında topla buluşan Lens'in içeri yaptığı ortayı savunmada Bekir kayarak uzaklaştırdı.

19. dakika: Fenerbahçe'de sol kanada gönderilen topla buluşan Hasan Ali çizgiye inerken pasını verdi, hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

17. dakika: Başakşehir hücumunda rakip yarı sahanın ortalarında Visca'nın düşürülmesiyle konuk ekip serbest vuruş kazandı.

16. dakika: Fenerbahçe yaklaşık 2-3 dakikadır rakip yarı alanda top çeviriyor. Sarı lacivertliler baskısını arttırdı, Başakşehirli oyuncular topun gerisinde savunma yapıyor.

15. dakika: Alper'in pasıyla ilerleyen Moussa Sow ceza sahası içine giren sol kanattaki Hasan Ali'ye pasını verdi. Hasan'ın yaptığı orta savunmaya çarparak kornere gitti.

13. dakika: Başakşehir geride kalan 13 dakikada 2 isabetli şut çekti.

12. dakika: Maçtaki en tehlikeli pozisyonu Medipol Başakşehir, Visca ile yakaladı. Tecrübeli kaleci zor da olsa gole engel olmayı başardı.

11. dakika: Edin Visca sağ kanattan aldığı topla çalımlarla rakip ceza sahasına girip şutunu çekti, ters ayakta kalan Volkan Demirel son anda çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

10. dakika: Başakşehir'li oyuncuların Fenerbahçe ceza sahasına gönderdiği uzun topta kaleci Volkan kalesinden çıkarak savunma oyuncularının arasından topu kafasıyla uzaklaştırdı.

9. dakika: Emre Belözoğlu'nun sağ kanatta ileri çıkan Uğur'a gönderdiği top taca çıktı.

7. dakika: Başakşahirli oyuncuların paslaşmaları sonrasında Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları baskı yapmaya başladı. Kaleci Volkan'ın uzaklaştırdığı top Skrtel'den döndü. Cengiz Ünder orta sahanın sol kanadından aldığı topla içeri doğru ilerledi, Fenerbahçe savunması Cengiz'in topuna müdahale etti.

6. dakika: Başakşehir kendi yarı alanından paslaşarak geliştirdiği hücumda Mossoro'nun pasıyla ceza sahasına yaklaşan Visca'nın uzaktan ser şutu kaleci Volkan'da kaldı.

5. dakika: Fenerbahçe maçın ilk 5 dakikalık bölümünde sol kanattan Hasan Ali ile gelmeye çalışıyor.

4. dakika: Van Persie'nin şık çalımla Mossoro'yu geçerek Hasan Ali'ye verdiği pasta Hasan Ali orta yapmakta gecikince savunma topu taca uzaklaştırdı.

3. dakika: Sağ kanada giden top Adebayor'a geldi, yıldız golcü tekrar topu Cengiz'e verdi, Cengiz'in sol kanattan çizgiye indirdiği topa savunma müdahale etti, top kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

2. dakika: Başakşehir hücumunda sol kanattan topu getiren Cengiz Ünder'in hızlı hücumu set hücumuna döndü.

1. dakika: Medipol Başakşehir'li oyuncuların vuruşuyla maç başladı. Maçın ilk hücumunu Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlilerde sol kanattan Hasan Ali'nin yaptığı ortaya ceza sahası dışından Şener vurdu, kaleci Volkan Babacan yatarak direk dibinde topu kontrol etti.

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Lens, Alper, Sow, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, İsmail, Neustadter, Salih, Ozan, Volkan Şen, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur, Bekir, Epureanu, Alparslan, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Ufuk, Ferhat, Yalçın, Mahmut, Holmen, Napoleoni, Mustafa Pektemek

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı