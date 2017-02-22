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Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı
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Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında karşılaştığı Rus temsilcisi Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla deplasmanda 1-0 kaybettiğinden dolayı Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında karşılaştığı Rus temsilcisi Krasnodar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla deplasmanda 1-0 kaybettiğinden dolayı Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
6. dakikada Lens'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kritsyuk'dan döndü. Defansın uzaklaştırdığı top tekrar Sow'un önünde kaldı. Onun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
7. dakikada defanstan top çıkaran Skertel'in hatalı pasında araya giren Smolov'un top sürerek ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
11. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Josef de Souza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı gitti.
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Claesson'un ceza sahası içine girerek verdiği pasta topla buluşan Smolov'un vuruşunda kaleci Volkan Demirel, tehlikeyi uzaklaştırdı.
35. dakikada Şener'in sağ kanattan açtığı ortada kaleci Kritsyuk'dan dönen top Alper'de kaldı. Alper'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sow'un boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
41. dakikada Lens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Josef de Souza'nrın kafa vuruşunda direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.
52. dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında defanstan seken topu önünde Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
53. dakikada sağ kanatta bulunan Gazinski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Smolov'un uzaktan vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
59. dakikada Gazinski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Claesson'un kaleci Volkan ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Volkan'da kaldı.
60. dakikada Alper'in pasında sol kanatta topla buluşan İsmail'in uzaktan vuruşunda kaleci Kritsyuk, meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.
89. dakikada sol kanatta topla buluşan Ramirez'in topu sürüp ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90+3. dakikada Lens'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Stat: Ülker
Hakemler: Pawel Raczkowski xx, Michal Obukowicz xx, Tomasz Listkiewiwcz xx
Fenerbahçe: Volkan x (Fabiano dk. 71 ?), Şener x (Volkan Şen dk. 71 x), Kjaer xx, Skrtel x, İsmail xx, Mehmet Topal x, Josef de Souza xx, Alper x, Lens x, Sow x (Fernandao dk. 71 x), Robin van Persie x
Yedekler: Hasan Ali, Ozan, Gregory van der Wiel, Neustadter
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Krasnodar: Kritsyuk xx, Kaleshin xx, Naldo xx, Granqvist xx, Ramirez xx, Kabore xx, Gazinski xx, Podberezkin xx (Pereyra dk. 79 x), Wanderson xx (Laborde dk. 64 x), Claesson xx, Smolov xx
Yedekler: Sinitsin, Martynovich, Torbinski, Zhigulev, Joaozinho
Teknik Direktör: Igor Shalimov
Goller: Smolov (dk. 7) (Krasnodar), Josef de Souza (dk. 41) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İsmail Köybaşı, Josef de Souza, Sow, Lens (Fenerbahçe), Gazinski, Kaleshin, Kabore, Pereyra (Krasnodar)

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