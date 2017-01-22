Fenerbahçe aradığı golü buldu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında lider Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada Hasan Ali'nin soldan yaptığı ortada Alper Potuk, Ozan Tufan'a verdi. Bu futbolcunun vuruşunda Emre Belözoğlu'na çarpan top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada organize gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde Visca'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

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Stat: Ülker

Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Ekrem Kan xxx, Asım Yusuf Öz xxx

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xxx, Kjaer xxx, Skrtel xx, Hasan Ali xxx, Ozan xxx, Josef xxx, Lens xxx, Salih xx, Alper xxx, Fernandao x

Yedekler: Fabiano, Van Persie, Karavayev, Neustadter, Yiğithan, Caner, Stoch

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur x, Yalçın xx, Epureanu xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre x, Visça xx, Mossoro xx, Cengiz x, Mehmet Batdal x

Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Caiçara, Doka, Attamah, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Ozan Tufan (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Josef de Souza, Lens, Ozan, Fernandao (Fenerbahçe) Uğur Uçar, Mahmut (Medipol Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort/ İHA)