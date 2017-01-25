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Fenerbahçe - Amedspor maçı CANLI ANLATIM
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Fenerbahçe - Amedspor maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Amedspor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. hafta maçında Fenerbahçe, Amedspor'u ağırlıyor.

FENERBAHÇE-AMEDSPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Özgüç Türkalp

SAAT: 18.00

YAYIN: A2

FENERBAHÇE: 3 - 0 :AMEDSPOR

Devre Arası: İlk yarıda uzatma dakikası oynanmadı ve ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe soyunma odasına 3-0 önde gidiyor.

45. dakika: Amedspor oyuna yeniden başladı.

44. dakika: GOL! Penaltıda topun başına geçen Van Persie topu ağlara gönderdi.

43. dakika: Stoch korneri paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Savaş'ın ortasında Van Persie'nin kafa vuruşu Hakan'ın eline çarptı. Fenerbahçe penaltı kullanacak.

42. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Samed bir kez daha ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Kazım çıkardı ve dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

41. dakika: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Stoch'un kullandığı kornerde Kadir'in kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Caner'in arka direkte yaptığı vuruşu dışarıya gitti.

40. dakika: Stoch serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu barajdan sekerek dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak

39. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Samed rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

38. dakika: Hızlı gelişen konuk ekip atağında Bartu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Yiğithan araya girdi ve tehlikeyi önledi.

37. dakika: Amedspor yeniden oyuna başladı.

36. dakika: GOL! Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Salih iki rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasında Van Persie topu ağlara gönderdi.

35. dakika: Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta savunmasına yardıma gelen Van Persie topu karşıladı.

34. dakika: Gelişen Amedspor atağında Bartu'ya faul yapan Yiğithan sarı kart gördü. Amedspor tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak. Yiğithan'ın müdahalesiyle yerde kalan Bartu sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

33. dakika: Amedspor bu dakikalarda etkili olmaya başladı.

32. dakika: Amedspor tehlikeli geldi. Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortada Bertuğ'un kafa vuruşu kaleci Fabiano'da kaldı.

31. dakika: Bartu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Yiğithan Bertuğ'dan önce topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

30. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Karavayev'in sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Amedspor atağında Yusuf kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açtı ve Fabiano topu aldı.

29. dakika: Van Persie üç rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girmek üzereyken savunma araya girdi.

28. dakika: Bu dakikalarda topun hakimi Fenerbahçe. Sarı - lacivertli futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

27. dakika: Fenerbahçe yine etkili geldi. Gelişen atakta Samed ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda Kazım kalesinde başarılı.

26. dakika: Fenerbahçe etkili geldi. Van Persie savunmanın arkasına koşu yapan Stoch'u topla buluşturmak istedi. Stoch kaleciyle karşı karşıya kalacakken Kazım kalesini terk ederek tehlikeyi engelledi.

25. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Van Persie rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

24. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Gelişen atakta Caner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Van Persie'nin şutu kaleciden geri döndü.

23. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

21. dakika: Amedsporlu futbolcular bu dakikalarda biraz daha ön alana çıkmaya başladı.

20. dakika: Erhan sol kanattan hareketlenen Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girdi ve Yusuf'un topu almasına engel oldu.

19. dakika: Stoch Şahin'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi ekip serbest vuruş kullanacak. Caner serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Stoch'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.

18. dakika: Stoch'un sol kanattan kullandığı kornerde top kimseye değmeden dışarıya gitti.

17. dakika: İsmail topu rakibinden aldıktan sonra sol kanattaki Stoch'u topla buluşturdu. Onun ortasında top savunmaya çarparak dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.

16. dakika: Fenerbahçeli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak rakibini atağa çıkartmamaya çalışıyor.

15. dakika Stoch'un orta sahada yaptığı pas hatası sonrası topu alan Bertuğ savunmanın arkasına koşu yapan Yusuf'u düşündü ancak Savaş zamanında araya girerek tehlikeyi önledi.

14. dakika: Caner sol kanatta hareketlenen İsmail'i topla buluşturmak istedi ancak İsmail topu oyun alanında kontrol edemedi.

13. dakika: Gelişen Fenerbahçe atağında Savaş'ın sağ kanattan ortasında Salih'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

12. dakika: Salih'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Karavayev ceza sahasında hareketlenen Van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak onun ortası kalecide kaldı.

11. dakika: Amedspor tehlikeli geldi. gelişen atakta Erhan'ın sol kanattan yaptığı ortada Yusuf'un kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

10. dakika: Karavayev savunmanın arkasına koşu yapan Van Persie'yi topla buluşturmak istedi ancak pozisyon ofsayt.

9. dakika: Amedspor oyuna yeniden başladı. Gelişen Amedspor atağında Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı.Sonrasında topu alan Bertuğ yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem devam etti.

8. dakika: GOL! Stoch serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topu alan Karavayev savunmanın arkasına koşu yapan Salih'i topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salih düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7. dakika: İsmail sol kanatta rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

6. dakika: Şahin'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Hakan ortasını yaptı. Onun ortasında top kaleci Fabiano'da kaldı.

5. dakika: Bu kez Amedsporlu oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

4. dakika: Fenerbahçe tehlikeli geldi. Van Persie'nin pasıyla topla buluşan Karavayev rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Onun vuruşu kaleci Kazım'da kaldı.

3. dakika: Fenerbahçeli futbolcular maçın ilk dakikalarında kendi aralarında pas yapıyor.

2. dakika: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında bu kez Van Persie sağ kanattaki Savaş'ı topla buluşturdu ancak Savaş topu oyun alanında kontrol edemedi.

1. dakika: Fenerbahçe'de Caner sağ kanatta hareketlenen Savaş'ı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Kadıköy'de İstiklal Marşımız...

FENERBAHÇE: Fabiano, Savaş, Yiğithan, Kadir, İsmail, Samed, Salih, Caner, Stoch, Karavaiev, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, Neustadter, Erdi, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dİck Advocaat

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Kazım, Berat, Bertuğ, Bartu, Şahin, Şevket, Erhan, Hakan, Ercüment, Yusuf, Deniz Naki

YEDEKLER: Serkan, Kamil, Tekin, Emre, Oğuz, Okan, Mansur

TEKNİK DİREKTÖR: Taner Taşkın


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