Fenerbahçe Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in son maçında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, ligdeki konumunu korumak için kritik önem taşıyan bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen çalışma 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

