Fenerbahçe Adanaspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Adanaspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - ADANASPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19.00

YAYIN: BeIN Sports

FENERBAHÇE: 1 - 2 :ADANASPOR

45+1. dakika: Gol! Adanaspor, Roni'nin golüyle tekrar öne geçiyor. Roni, sağ çaprazda buluştuğu topa çok sert vurdu ve Volkan Demirel'i mağlup ederek takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

45. dakika: Fenerbahçe'de zorunlu değişiklik! Mehmet Topal'ın yerine oyuna Karavayev girdi. Bu kez Adanaspor'da Renan bir sakatlık yaşıyor. Hakem Serkan Çınar oyunu durdurdu. İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44. dakika: Oyun durmadığı için Fenerbahçe, şu an sahada 10 kişi mücadele ediyor.

43. dakika: Mehmet Topal, oyuna devam edemeyecek. Yeni transfer Karavayev oyuna girmeye hazırlanıyor.

42. dakika: Mehmet Topal, sakatlık yaşıyor. Eşitlik sayısını atan Topal, topsuz alanda kendini yere bıraktı.

41. dakika: Gol! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile beraberliği yakalıyor. Durum şimdi 1-1. Lens'in açtığı ortada önce Skrtel sert bir şekilde vurdu ancak Charles çok güzel bir şekilde topu çıkardı. Dönen topta Mehmet Topal'ın şutu ağlarla buluştu ve maça denge geldi.

40. dakika: Şener yine sağ kanattan tehlike yarattı. Şener'in ortasında son anda Adanaspor defansı araya girdi ve topu kornere gönderdi.

39. dakika: Lens'in yakın direğe açtığı ortayı Adanasporlu futbolcular uzaklaştırdı.

38. dakika: Fenerbahçe, ilk kornerini kazandı. Topun arkasında Lens var.

37. dakika: Mehmet Topal, topu kazandı ve ceza sahasına orta açtı. Top, Fernandao'ya gelmeden önce araya Adanaspor defansı girdi.

36. dakika: Adanaspor'da orta sahada toplar Koman ile buluşuyor. Atakları Koman yönlendiriyor.

35. dakika: Aatıf hızlı bir şekilde topu Adanaspor yarı sahasına topu taşıdı ancak Fenerbahçe tekrardan set oyununa döndü. Ardından Lens'e atılan uzun pasta isabet sağlanamadı.

34. dakika: Adanaspor atağı Digao ile sağ kanattan gelişti. Digao'nun ortası isabetsiz oldu ve top Fenerbahçe'ye geçti.

33. dakika: Fenerbahçe, Magaye'nin golünden önce 4 maçtır Kadıköy'de gol yemiyordu.

32. dakika: Adanaspor'un yeni transferi kaleci Itandje, ilk yarım saat itibariyle önemli kurtarışlar yaptı.

31. dakika: Fenerbahçe, çok net bir pozisyondan yararlanamadı! Lens'in kullandığı serbest vuruşta önce Skrtel, sonra Ozan Tufan'ın vuruşundan sonuç çıkmadı.

30. dakika: Maçın ilk sarı kartı Adanasporlu Renan'a çıktı.

29. dakika: Adanaspor, hızlı çıktı ancak Fenerbahçe defansı da geriye hızlı bir şekilde döndü ve top tekrar Fenerbahçe'ye geçti.

28. dakika: Maçın ilk kornerini Adanaspor kullandı. Volkan, tek yumrukla tehlikeyi uzaklaştırdı. Dönen topta Koman, uzaklardan vurdu ancak top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

27. dakika: Adanaspor, sol kanattan atak geliştirdi. Roni'nin sol ayağıyla çektiği şut, Skrtel'e çarptı ve kornere çıktı.

26. dakika: Fenerbahçe, golün şokunu üstünden atmış gibi gözüküyor.

25. dakika: Magaye bir kez daha şansını denedi. Adanaspor'un forvetinin vuruşu defansa çarptı ve tehlike uzaklaştırıldı.

24. dakika: Gol! Adanaspor, Magaye'nin golüyle 1-0 öne geçti! Renan'ın güzel ara pasıyla topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'i çalımlayıp boş kaleye topu ağlarla buluşturdu ve takımını deplasmanda öne geçirdi.

23. dakika: Top, kaleci Volkan Demirel'e kadar geldi. Sarı lacivertli takım, kendi ceza sahasında paslaşıyorlar.

22. dakika: Fenerbahçe bir faul atışı daha kazandı. Bu kez topun gerisinde Mehmet Topal var.

21. dakika: Lens'in kullandığı serbest vuruşta Martin Skrtel, Adanaspor kalecisi Charles Itandje'a faul yaptı.

20. dakika: Serkan Çınar'dan faul kararı! Fenerbahçe, sol çaprazdan tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

19. dakika: Fenerbahçe bu kez sol kanattan tehlikeli geldi. Hasan Ali'nin soldan sert bir şekilde çevirdiği topu Adanaspor defansı uzaklaştırdı.

18. dakika: Fenerbahçe çok hızlı çıktı ancak Lens, rakibini geçemedi ve atak başlamadan sona erdi.

17. dakika: Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlardan penaltı itirazı! Aatıf'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Serkan Çınar devam dedi.

16. dakika: Fenerbahçe, çok net bir pozisyondan yararlanamadı! Lens'in ortasında topla buluşan Fernandao'nun şutunu Itandje kurtardı.

15. dakika: İlk 15 dakika sonunda Fenerbahçe, Fernandao ile, Adanaspor'da Cem ile net pozisyonlara girdi ancak değerlendiremediler.

14. dakika: Ozan Tufan'ın uzun pasında Lens sağ kanatta topla buluştu. Lens'in ortasını Adanaspor defansı uzaklaştırdı.

13. dakika: Fenerbahçe, sağ kanattan Şener ve Lens ile ataklarını geliştiriyor.

12. dakika: Adanaspor ceza sahası ortasından Fenerbahçe, serbest vuruş kazandı. Lens, hızlı bir şekilde kullandı.

11. dakika: Sağ taraftan Şener'in ortasında Fernandao iyi bir kontrol sağlayamadı. Top son olarak Brezilyalı forvete çarpıp dışarı çıktı.

10. dakika: Adanaspor'da tüm paslar Magaye ile buluşuyor. Tek forvet oynayan Magaye, top kaybı yaptı.

9. dakika: Jeremain Lens'ten harika bir pas! Ancak Fernandao, ofsaytta yakalandı ve net bir fırsattan yararlanamadı.

8. dakika: Magaye, Martin Skrtel ile girdiği ikili mücadeleyi kaybetti. Lens ile Fenerbahçe atağı başladı.

7. dakika: Adanasporlu futbolcular Fenerbahçe defansına pres uygulamaya başladı. Neustaedter'un pası isabetsiz oldu ve top tekrar Adanaspor'a geçti.

6. dakika: Adanaspor çok tehlikeli geldi! Magaye'nin pasıyla buluşan Cem Özdemir,in şutunu Volkan Demirel kurtardı.

5. dakika: Magaye, pasında isabet sağlayamadı. Fenerbahçe, kale vuruşu kullanacak.

4. dakika: Adanaspor, maçın başından bu yana ilk kez topla oynuyor.

3. dakika: İleri çıkan Şener Özbayraklı, çalımlar ile içeri girmeye çalışırken topla beraber dışarı çıktı.

2. dakika: Fenerbahçe, maça istekli başladı! Aatıf'ın şık çalımları ile başlayan atakta Fernandao'nun şutu kaleci Itandje'da kaldı.

1. dakika: Hakem Serkan Çınar'ın düdüğüyle Kadıköy'de maç başladı! Maça turuncu formasıyla Adanaspor başladı. Fenerbahçe, klasik çubuklu forması ile sahada.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

YEDEKLER: Fabiano, Yiğithan, İsmail, Salih, Alper, Karavaiev, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

ADANASPOR: Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Rodrigo Longo, Mustafa, Cem, Renan, Bekir, Koman, Roni, Magaye

YEDEKLER: Hayrullah, Viera, Emre, Tevfik, Ahmet Bahçıvan, Ahmet Dereli, Edgar



TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin