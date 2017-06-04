Fenerbahçe 3.'lük peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adanaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe 2-1 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Fenerbahçe'de Lens'in sol kanattan tehlikeli ortasında top kaleci İrfan'da kaldı.

5. dakikada Adanaspor'da Emre Uğur çalımlarla ceza alanına girdi Fenerbahçe'de İsmail'in faulde Hakem Yaşar Kemal Uğur'lu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Koman topu filelerle buluşturdu. 1-0

9. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'in ara pasında gelişine vuran De Souza savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

18. dakikada Fenerbahçe'de Aatif'in sağ kanattan ortasında De Souza'nın kafa vuruşundan top üstten auta çıktı.

22. dakikada Fenerbahçe'de Aatif uzaktan şutunda Adanaspor'da Viera'ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

42. dakikada Adanaspor'da Samican'ın şık plasesinde top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



---KÜNYE---

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Adanaspor: İrfan xx, Viera xx, Ramos xx, Samican xx, Ahmet Dereli xx, Vinicius xx, Tevfik xx, Emre xx, Cem xx, Renan xx, Koman xx

Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Digao, Yusuf, Reynaldo

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Mehmet xx, De Souza xx, Alper xx, Sow xx, İsmail xx, Yiğitcan x (Volkan Şen dk. 17 xx), Aatif xx

Yedekler: Mahmut, Ozan, Karavaiev, Emenike, Stoch

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Goller: Koman (dk. 5) (Adanaspor), De Souza (dk. 9), Aatif (dk. 22) (Fenerbahçe)

(Cemil Serezli - Umutcan İşledici / İHA)