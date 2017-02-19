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Fener yine tekledi: Tribünler 'istifa' istedi
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Fener yine tekledi: Tribünler 'istifa' istedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı. Özellikle maçın son kısmında Fenerbahçe taraftarları, oyunculara tepki gösterirken, 'yönetim istifa' tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı. Özellikle maçın son kısmında Fenerbahçe taraftarları, oyunculara tepki gösterirken, "yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle bazı futbolcular topu her ayağına aldıklarında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.

MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Stoch'un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırırken, gerilerden gelen Josef de Souza, sert vurdu ancak top kaleci Ramazan'da kaldı.
30. dakikada Mehmet Topal orta sahada kaptığı topla ceza sahası önüne yaklaşıp sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
35. dakikada Miroslav Stoch, orta sahada aldığı topla 2 rakibini ekarte ederek ceza sahasına yaklaştı. Stoch'un sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
42. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Samuel Eduok uzaktan çok sert bir şut çıkardı. Top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
57. dakikada Koita'nın orta sahadan aldığı topla ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
60. dakikada Adem Büyük'ün pasına hareketlenen Koita'nın rakibini çalımlayıp sert şutunda kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
76. dakikada Van der Wiel'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Fernandao'nun rövaşatasında top yandan auta gitti.
77. dakikada Van der Wiel, ceza sahası içindeki Salih Uçan'ı iyi gördü. Salih, göğsüyle yumuşatıp dönerek vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kasımpaşa savunmasından seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

---KÜNYE---
Stat: Ülker
Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Van der Wiel x, Skrtel xx, Kjaer xx, İsmail x, Mehmet xx, Josef x, Stoch x, Ozan xx (Salih dk. 75 xx), Volkan Şen xx (Hasan Ali dk. 85 ?), Sow x (Fernandao dk. 46 xx)
Yedekler: Fabiano, Şener, Emenike, Neustadter
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xxx, Titi xx, Veigneau xxx, Sadiku xx, Abdullah xx, Eduok xx (Tunay dk. 69 xx), Castro xxx (Guanca dk. 90 ?), Adem xxx (Turgut Doğan dk. 75 xx), Koita xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Pavelka
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Sarı kartlar: Stoch, Volkan Şen (Fenerbahçe), Popov (Kasımpaşa)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)

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