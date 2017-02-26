Fener tribünlerinde istifa sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 tamamlanan Gaziantepspor - Fenerbahçe mücadelesini 14 bin seyirci takip etti. Maçı izleyen sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1-1 tamamlanan Gaziantepspor - Fenerbahçe mücadelesini 14 bin seyirci takip etti. Maçı izleyen sarı-lacivertli taraftar yönetimi istifaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Gaziantepspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 tamamlanan bu zorlu mücadeleyi 14 bin seyirci takip etti. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, bu önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Konuk takımın taraftarları ise maça ilgi göstermedi. Maçı izleyen az sayıda sarı-lacivertli taraftar ise yönetimi istifaya davet etti.

Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın yerel ve ulusal basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Müsabakayı, toplam 197 basın mensubu takip etti.



VAN PERSİE, KJAER VE STOCH GETİRİLMEDİ

Son günlerde eleştiri oklarının hedefinde olan Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, Gaziantep deplasmanına Simon Kjaer, Van Persie ve Miroslav Stoch'u getirmedi.



UYGUN KADROYU BOZMADI

Gaziantepspor'da Bülent Uygun, Fenerbahçe karşısına geçen hafta oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçında sahaya çıkardığı 11'i bozmadı. Kaleyi yine Victor'a emanet eden tecrübeli teknik adam, savunmada Barış, Wallace, Elyasa ve Pedroso'yu görevlendirdi. Orta sahada Fatau ve Sergey'i oynatan Uygun, sağ kanatta Anis Ben Hatıra, sol kanatta ise Sefa Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Marcinho ileri uçta ise Ghilas ile Fenerbahçe karşısına çıktı.



BAŞKAN YILDIRIM GELMEDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gaziantep'e gelen kafilede bulunmadı. Mücadeleyi Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Gaziantepspor yöneticilerden Mustafa Kızıl ve Bülent Konca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve bazı Fenerbahçeli yöneticiler birlikte izledi.

(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)