02.02.2017 23:06 Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi. Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi.



Salon: Ülker Sports Arena

Fenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13

Başantrenör: Zeljko Obradovic

CSKA Moskova: De Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

