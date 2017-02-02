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Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi
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Fener son Avrupa şampiyonunu bir kez daha devirdi

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi.

Turkish Airlines Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe, CKSA Moskova'yı konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 77-71 üstünlüğü ile sona erdi.

Salon: Ülker Sports Arena
Fenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13
Başantrenör: Zeljko Obradovic
CSKA Moskova: De Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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