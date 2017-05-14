Fener seriyi eşitledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibini 79-72 mağlup eden sarı-lacivertliler seriyi 2-2'ye getirdi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibini 79-72 mağlup eden sarı-lacivertliler seriyi 2-2'ye getirdi.
---KÜNYE--- Salon: Metro Enerji Arena Hakemler: Murat Biricik xx, Sami Özel xx, Fatih Güler xx Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xxxx 24, Quigley xxx 14, Parker xxxx 24, Gruda xx 12, Lavender xx 5, Ayşe Cora xx, Pelin Derya Bilgiç xx, Esra Ural xx, Tuğçe Canıtez xx Başantrenör: Fırat Okul Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink x 4, Mc Bride xx 15, Vandersloot xxx 20, Robinson xx, Holingsvorth xxxx 27, Bahar Çağlar x 6, Olcay Çakır Turgut x Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu 1. Periyot: 25-18 (Fenerbahçe lehine) Devre: 47-42 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 63-63
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