Fener RVP'yle güldü

Spor Toto Süper Lig 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Khalili'nin ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Rantie, meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu ancak top az farkla kalenin sağından auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına hareketlenen Alper, vuruş açısını yakalayınca meşin yuvarlağı kaleye doğru gönderdi. Kaleci Hopf topu rahat kontrol etti.

25. dakikada Alper'in sol kanattan açtığı ortaya Lens kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

32. dakikada Lens'in orta açarak kullandığı topa Skrtel kale sahası içinde yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top kalenin hemen yanından auta gitti.

45. dakikada ceza sahası hemen dışından Selçuk Şahin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Fenerbahçe ağlarıyla buluştu.

49. dakikada Lens'in açtığı ortaya arka direkte düzgün kafa vuruşu yapan Van Persie meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Rantie, Kjaer'i geçerek ceza sahası sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

73. dakikada Fenerbahçe İsmail Köybaşı'nın yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.

74. dakikada Penaltı atışı için topun başına gelen Van Persie topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 1-2

80. dakikada Vedat'ın sol ayağı ile yaptığı vuruş kale direğinin az bir farkla yanından auta gitti.

84. dakikada oyuna yeni giren Volkan Şen ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.



Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk x, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Politsevich xx, Claro xx, Anıl xx, Selçuk x, Issah xx, Aydın xxx, Khalili x (Matei dk. 30 xx) Murat Duruer xx (Vedat Muriç dk. 76 ?), Rantie xxx (Uğur dk. 65 x)

Yedekler: Nihat Şahin, Uğur, Renato Escobar, Velikonja, Orhan

Teknik Direktör: Ümit Özat

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan İsmail x Köybaşı x, Mehmet xx, Josef De Souza xx, Lens xx (Volkan Şen dk. 83 ?), Alper xxx (Stoch dk. 90 ?), Sow xx, Van Persie xxx (Emenike dk. 78 x)

Yedekler: Mahmut, Neustaedter, Atıf Chauhe

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Goller: Selçuk Şahin (dk. 45) (Gençlerbirliği), Van Persie (dk. 49 ve 74 pen.) Fenerbahçe

Sarı kartlar: Khalili, (Gençlebirliği) Sow, Alper, Mehmet Topal, Lens, Josef De Souza (Fenerbahçe)

(Selçuk Böke - Cem Geçim /İHA)