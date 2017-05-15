Fener'in yıldızı 4,5 milyon dolar dolandırıldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu.
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel 4,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şikayetçi oldu. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel bugün eşi ve avukatıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Ünlü futbolcunun ,5 milyon dolar dolandırıldığı iddiasıyla menajer Ümit Akbulut hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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