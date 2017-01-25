Fener farka gitti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Grubu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bir sonraki turda D Grubu'nun lideri Beşiktaş ile eşleşti. İki ekibin mücadelesi 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanan son karşılaşmada Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Grubu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bir sonraki turda D Grubu'nun lideri Beşiktaş ile eşleşti. İki ekibin mücadelesi 5 Şubat'ta Vodafone Arena'da oynanacak.



Maçtan dakikalar

4. dakikada Van Persie'nin pasıyla hareketlenen Karavayev'in düzeltip vuruşunda top kaleci Kazım'da kaldı.

8. dakikada Karavayev, soldan hareketlenen Salih Uçan'ı iyi gördü. Bu futbolcu topla buluşur buluşmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Robin Van Persie'rir rakibini ekarte ederek ceza sahasına girer girmez vuruşunda top kalecide kaldı.

32. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında soldan yapılan ortaya ceza sahası içindeki Bertuğ yükselip kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabiano kaldı.

36. dakikada Salih Uçan 2 rakibinden sıyrılıp yaptığı ortada Van Persie topu ağlara yolladı. 2-0

44. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Van Persie, yaptığı panenka vuruşuyla farkı 3'e çıkaran isim oldu.

64. dakikada kazanılan serbest vuruşu Amed Sportif'ten Deniz Naki kullandı. Direkt kaleye gönderdiği topu, Fabiano güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada Deniz Naki, sol kanatta topla buluştu. İçeriye kat eden Deniz Naki, ceza sahasına girmeden şutunu çıkardı, top kaleci Fabiano'da kaldı.

76. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Şahin'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada İsmail Köybaşı soldan ceza sahası içine gönderdi. Arka direkte bomboş pozisyondaki Karavayev, oldukça kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarı gönderdi.



Stat: Ülker

Hakemler: Özgüç Türkalp xxx, Erdinç Sezertam xx, Osman Karakaş xx

Fenerbahçe: Fabiano xx, Savaş xx, İsmail x, Kadir Kaan xx, Yiğithan xxx (Neustadter dk. 71 x), Karavayev x, Samed xxx, Salih xxx (Erdi dk. 60 x), Caner xxx, Stoch x, Van Persie xxx (Fernandao dk. 60 x)

Yedekler: Ertuğrul

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Amed Sportif Faaliyetler: Kazım xx, Ercüment xx, Erhan x, Şevket x, Şahin x, Bartu x (Okan dk. 46 xx), Hakan xx, Yusuf xx (Tekin dk. 73 x), Berat x (Mansur dk. 46 xx), Deniz xxx, Bertuğ xx

Yedekler: Serkan, Kamil, Oğuz, Emre Tekin

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Salih (dk. 8), Van Persie (dk. 10 ve dk. 44 pen. ) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Yiğithan (Fenerbahçe), Mansur, Ercüment, Erhan (Amed Sportif)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)