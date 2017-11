14.11.2017 09:24 Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde dün akşam meydana gelen hortumların verdiği zarar gündüz ortaya çıktı. Sabah erkenden seralarına giden çiftçiler, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde dün akşam meydana gelen hortumların verdiği zarar gündüz ortaya çıktı. Sabah erkenden seralarına giden çiftçiler, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın 3 ilçesini dün 21.30 ile 22.00 saatleri arasında aynı saatte hortum vurdu. Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde çıkan hortumda, yüzlerce naylon ve cam sera yerle bir oldu, evler, ağaçlar ve elektrik direkleri zarar gördü. Gece boyunca karanlığa gömülen 3 ilçede, toplam 31 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenilirken, bazı yaralıların ise tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

Sabahın ilk ışıklarını bekleyen çiftçiler ise, günün ağarmasıyla birlikte soluğu seralarının yanında aldı. Seralarının yerle bir olduğunu gören çiftçiler gözyaşlarını tutamazken, felaketin boyutu ise çekilen görüntülere yansıdı. Seraların içerisinde çiftçilerin kullandığı römorklar ve eşyalarının yer aldığı görülürken, bir seranın içerisinde hortuma kapılıp gelen ve yine içerisinde tavukların da bulunduğu kümes dikkat çekti. Tavukların kümesten çıkamadığı gözlendi.



"DÜNYAMIZ GÖÇTÜ SANDIM"

5 dönüm arazisinin zarar gördüğünü belirten Halil Altan, "Hortum iki yerden çıktı, biz çaresiz bir şekilde izlemek zorunda kaldık. Allah beterinden korusun, önce Allah'tan, sonra yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuşurken, sabah serasının yok olduğunu gören Teslime Tunç, 10 dönüm zararı olduğunu belirterek, "Hiçbir tutanağımız yok. Hayatımız buna, yememiz, hastalığımız her şeyimiz bu işlere bağlı. Söyleyecek bir sözüm yok. Dünyamız göçtü sandım. Yarım saat boyunca nereden geldiğini bilemedim. Mavikent bitmiştir, her tarafta var diyorlar. Çok zor" dedi.



"AĞLAMAK, İSYAN ETMEK İSTEMİYORUM AMA"

Sabah hortumun verdiği zararı görünce gözyaşlarına boğulduğunu ifade eden Suna Erdaş ise "Akşam hasta ziyaretine gitmiştik, geldiğimizde her yer mahşer yeri gibi olmuş. Evin içinde çocukların eşyalarını alıp balkona atmış. Bir alev topu gezdi diyorlar. Sabah görünce durumu daha kötü oldum. Yapacak bir şey yok, Allah'tan geldi. Hep buna güveniyoruz, bunu bekliyoruz. Akşam tuttum kendimi ağlamadım, sabah dayanamadım. Ağlamak istemiyorum, isyan etmek istemiyorum ama çok şükür canımız sağ" ifadelerini kaydetti.

( Suat Metin - Harun Erdoğdu/İHA)