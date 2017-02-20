Fehriye Erdal'ın cezası belli oldu!

Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a verilecek ceza belli oldu.
Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.
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